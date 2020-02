Mulher faz lista de exigências para o Dia dos Namorados no valor de... 3 mil euros

Hoje é Dia dos Namorados e, como tal, as expectativas são sempre elevadas para a maioria das mulheres e homens comprometidos. Há quem espere um ramo de flores, um jantar à luz das velas ou quem sabe o anel de noivado, mas Chantal vai muito além destas expectativas.



A jovem de 22 anos preparou uma lista para o noivo onde constam todos os presentes que este lhe deve dar no Dia dos Namorados... no valor total de 3 mil euros.





Chantal quer ainda ser convidada para jantares românticos todas as noites da semana, antes do Dia dos Namorados, e não se contenta com menos do que exige. A jovem afirma que já acabou com vários namorados por não corresponderem às suas expectativas.

De acordo com o jornal Mirror, Chantal Blakey, de Blackpool, Inglaterra, preparou a lista há 11 meses. O objetivo da rapariga é que o noivo, Joe Kyles, seja o melhor namorado e caso não cumpra todos os desejos enumerados na lista, a jovem admite acabar a relação.Da lista deste ano faz parte, por exemplo, um 'bombardeamento de flores'. O objetivo da consultora de hipotecas é receber vários ramos de flores ao longo do dia.Mas há mais. O namorado terá ainda de espalhar pétalas de rosas pelo quarto, levar-lhe o pequeno-almoço à cama, escrever-lhe uma longa mensagem romântica num cartão... e isto só para começar o dia.Na lista de exigências seguem-se surpresas escondidas ao longo do dia e uma refeição de três pratos cozinhada especialmente para ela.