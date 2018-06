Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher faz sexo com o irmão do companheiro

Britânica revela que o marido nunca a perdoou e chama-lhe "prostituta".

20:08

Uma mulher britância escreveu para a coluna sentimental do jornal The Sun a pedir conselhos após se ter envolvido com o irmão do atual marido. A mulher conta que tudo aconteceu quando mudou de casa e pediu ao jovem para a ajudar na decoração.



Beberam umas cervejas e, quando já estavam "demasiado cansados" para prosseguir com as decorações, envolveram-se sexualmente.



Os dois prometeram que manteriam este deslize em segredo, mas o homem confessou-o ao irmão, agora casado com a mulher.



O atual companheiro chama "prostituta" à britânica pela sua ação no passado e, apesar de terem duas filhas juntos, começou a consumir droga. "Ele diz que o ajuda a esquecer o que eu fiz. Tenho um emprego para suportar a nossa família mas ele recusa-se a trabalhar e também bebe todas as noites", escreve.



Como conselho, foi-lhe dito para "não continuar neste casamento" enquanto o marido não encontrar ajuda para a sua dependência e tentar encontrar um emprego. "Ele está apenas a usar esse erro que cometeu para ter uma desculpa para consumir", acrescentou a conselheira sentimental.