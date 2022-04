Mulher faz tratamentos de fertilidade para ter uma filha e processa clínica após dar à luz um menino

Um casal recorreu à fertilização in vitro para ter uma filha numa clínica em Nova Iorque, no entanto, ficou desiludido quando um exame mostrou que a mulher estava grávida de um menino. O caso aconteceu em dezembro de 2020 e o casal está, agora, a processar a clínica.



Heather Wilhelm-Routenberg e a esposa Robbie recorreram ao processo de seleção de género, quando começaram os tratamentos de fertilização in vitro e esperavam ter uma menina. Quando a médica estava a verificar o género do bebé, num exame após 15 semanas do início do tratamento, disse que o casal ia ter um menino. "Estava convencida que era o resultado de outra pessoa", disse Heather, de acordo com o The Mirror.



O casal marcou um segundo exame no dia seguinte, que confirmou que Heather ia dar à luz um menino e a clínica iniciou uma investigação para descobrir se o embrião pertencia ao casal. Heather e Robbie foram então submetidas a uma espera de sete semanas enquanto a investigação estava a decorrer - durante o qual Heather admitiu que não tinha "nenhuma conexão" com o bebé que estava a desenvolver-se no útero, porque não sabia se lhe pertencia.

Quando houve a confirmação de que o embrião pertencia ao casal, sentiram uma sensação de "profunda traição".

"Tivemos um bebé saudável, mas eu não tinha conexão emocional com ele e agora tenho que me habituar à ideia que vamos ter um filho para sempre que não estava planeado", disse Heather ao The Mirror.



Após o nascimento do bebé, Robbie começou a sofrer de ansiedade e começou a ter pensamentos suicidas, acabando por ser diagnosticada com depressão pós-parto complexa.