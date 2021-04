Uma mulher adulta foi filmada a conduzir um carrinho elétrico de criança numa estrada movimentada do Iowa, nos EUA. Segundo o autor do vídeo, a mulher saiu do supermercado, guardou as compras no carrinho e fez-se à estrada como se estivesse a conduzir um automóvel a sério. Será que ao menos tinha carta de condução?





Ver comentários