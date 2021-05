Uma mulher entrou numa jaula de macacos, no Jardim Zoológico de El Paso, no Texas, EUA para lhes dar batatas fritas. Lucy Rae arrisca-se agora a enfrentar acusações de violação de propriedade, avança o The New York Post.

O porta-voz da Polícia de El Paso, Enrique Carrillo, garante que as autoridades estão a investigar o caso. Carrillo diz ainda que a mulher pode ter de enfrentar uma pena de prisão de 180 dias, com uma multa pesada.