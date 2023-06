Mulher lança busca na Internet por homem que beijou em festival

Natalie Jones desencadeou uma busca na Internet por um homem, chamado Cole, com quem trocou um beijo num festival de música em Kentucky, nos EUA. A mulher pediu ajuda aos ouvintes do programa de rádio que apresenta para encontrar o homem mistério.

Segundo o Daily Mail, a dupla iniciou uma conversa enquanto estava na fila para comprar uma bebida. O homem e a mulher acabaram por trocar um beijo antes de se separarem. Após o fim do festival, Natalie quis saber quem era o homem que tinha beijado e publicou no Facebook uma fotografia dos dois. Rapidamente os internautas entraram na busca por Cole e conseguiram mesmo encontrar o homem.

Cole participou depois no programa de rádio co-apresentado por Natalie, onde contou como foi o primeiro beijo e admitiu que não pediu o número de telefone à mulher porque "tudo aconteceu muito rápido". No entanto, o homem disse que tentou procurar Natalie nos sites de avaliação do festival, mas sem sucesso.

O casal vive a cinco horas de distância, mas decidiu continuar a conversar. "Nunca tentei [um relacionamento à distância], embora pareçamos muito bem juntos", afirmou Cole.