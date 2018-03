Mulher leva menor para encontro sexual e acaba resgatada pelos bombeiros

Convidou o adolescente para a acampar e foi "apanhada" pela subida das águas.

18:20

Rhiannon Scott, de 24 anos, teve os planos de um fim-de-semana romântico, com um menor, estragados devido à subida do nível das águas do rio. O 'casal' foi acampar numa floresta de Wrexham, no País de Gales, mas o segredo foi descoberto quando tiveram de ser salvos pelo helicóptero dos bombeiros.

De acordo com o Daily Mail, Rhiannon conheceu o menor através de um jogo de computador. Os dois interagiam através das personagens virtuais e rapidamente a amizade evoluiu para um romance.

A jovem e o adolescente começaram a trocar imagens de cariz sexual e combinaram ir acampar "como namorados".

Segundo o relato de ambos em tribunal, durante o primeiro dia de acampamento, praticaram diversos atos sexuais até reparar na rápida subida do rio que se encontrava a poucos metros de distância da tenda.

Os bombeiros foram alertados para o salvamento dos dois e foi necessário apoio aéreo para os resgatar. A mulher, ao ser confrontada com os acontecimentos, acabou por confessar a relação perante os pais do menor.

Durante o julgamento, Rhiannon afirmou que só descobriu a verdadeira idade do jovem após o resgate e que devido a problemas psicológicos não pode ser culpabilizada.

A juíza responsável pela condenação não acreditou nas "desculpas" da mulher e condenou-a a dois anos de prisão.

A defesa pretende apresentar recurso e apelar à anulação da sentença alegando "doença psicológica".