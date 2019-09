Man I thought she was pepper spraying him but she trying to get his Face ID pic.twitter.com/UFhX8XrLdu — ??M.A.T.A??? (@EliiDaRuler) 23 de setembro de 2019

O momento insólito em que uma mulher luta com o namorado para tentar desbloquear o seu telemóvel através do reconhecimento facial já se tornou viral na Internet.As imagens partilhadas na rede social Twitter mostram um casal sentado num banco de jardim. Tudo parece normal até ao momento em que a mulher, visivelmente irritada, aproxima telemóvel da cara do homem para tentar aceder ao telemóvel. Durante 25 segundos, o casal envolve-se numa luta desenfreada com o homem a tentar a todo o custo proteger a cara, numa tentativa desesperada de impedir o desbloqueio do telemóvel.Quando finalmente consegue aceder ao telemóvel, através do Face ID, a mulher abandona o local a gritar "sim!!".O vídeo já conta com mais de 150 mil partilhas. Nos comentários à publicação pode ler-se: "nem posso imaginar o que é que este homem teria no telemóvel para reagir desta maneira", escreveu um internauta.