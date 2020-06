Mulher mais velha do mundo celebra 134 anos de vida

1886. Foi neste ano que alegadamente Almihan Seyiti, agora com 132 anos, nasceu, tornando-se na mulher mais velha do mundo.



Seyiti, residente na região autónoma de Xinjiang Uyghur, a noroeste da China, celebrou no passado dia 25 de junho 132 anos de vida com uma grande festa.No entanto, a data do seu nascimento tem suscitado dúvidas.