Mulher mete cola das unhas nos olhos em vez de gotas para alergia e vai parar ao hospital

Uma mulher de 35 anos, Katie Beith, colocou cola para unhas nos olhos em vez de gotas para tratar a rinite alérgica. O acidente ocorreu esta quarta-feira, por volta das 16h00, enquanto Katie via um filme em casa, em Cambridge, na Inglaterra.

"The Place in The Sun", era o romance que Katie estava a ver quando sentiu que a rinite a atacava fortemente. Foi à mala e tentou encontrar o frasco que usava habitualmente para tratar esta alergia. Só que não o encontrou.

"Estava com muita comichão por causa da alergia. Então pensei em colocar algumas gotas rapidamente, mas não consegui encontrar o frasco na minha mala", afirma a mulher ao The Sun.

"Olhei para o lado e vi uma garrafa, então agarrei rápido, fui até ao espelho e coloquei uma pequena quantidade. Quando coloquei pensei: 'Isto queima. Os meus olhos devem estar com muita alergia'. Então coloquei outra gota para ficar uma boa dose e pensei 'isto queima mesmo'".

Foi quando se lembrou de olhar para o rótulo e percebeu que se tinha enganado e aplicado cola para unhas postiças.

"Foi muito doloroso", acrescenta. Os olhos de Katie ficaram colados e ela pediu ajuda à filha de cinco anos, Pippa, que chamou o vizinho e as levou para o hospital, a 24 quilómetros de distância da casa.

Assim que chegou ao hospital, o médico que a tratou disse que há cerca de uma hora um paciente tinha passado pelo mesmo e que "em 17 anos de carreira nunca tinha visto isto a acontecer".

A equipa médica avisou que não havia muito a fazer e que "basta colocar água quente num algodão e esfregar suavemente".

Katie confessou ao jornal britânico: "Na noite passada, abri o olho e tinha um pedaço de cola seca sob a minha pálpebra. Tive que tentar resolver a situação, cada vez que olhava para a direita coçava o olho e era muito doloroso".

Quando conseguiu abrir o olho na totalidade, estava "injetado de sangue, inchado e dorido".

Katie Beith meteu o frasco de cola fora, diz que ficou traumatizada com a situação e que não pensa voltar a fazer unhas postiças.