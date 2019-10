Mulher morre a dar à luz após médico lhe arrancar útero por engano

Um médico enfrenta até três anos de prisão pela morte de uma paciente após o parto, quando os seus órgãos sexuais internos foram arrancados por engano, em Nizhneserginskaya, na Rússia.Segundo avança o jornal Daily Mail, o profissional de saúde estava a tentar retirar a placenta depois da mulher, Alisa Tepikina, ter dado à luz. O útero foi completamente retirado, fazendo com que a mulher entrasse em coma e morresse devido a uma paragem cardíaca.De acordo com a mesma fonte, a mãe só teve tempo de sorrir para a filha recém-nascida antes de lhe ser retirado o útero.Uma investigação de seis meses levou a acusações de morte por negligência do médico de 27 anos, que pode agora enfrentar uma pena de prisão de três anos."A tração não controlada ou inadequada do cordão umbilical levou à inversão total do útero", afirmaram, em comunicado, especialistas médicos. "Os órgãos femininos que foram arrancados só foram empurrados para trás quando já era tarde demais", lê-se.Os familiares da vítima mortal ouviram os gritos de dor de Alisa Tepikina, nomeadamente o pai. "A minha filha estava a sofrer muito, a gritar de dor, mas o médico não prestou a devida atenção", sublinhou.