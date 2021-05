Mulher não sai de casa devido a fobia de ver alguém vomitar

Uma mulher permaneceu "presa" em casa durante dois anos devido à fobia que adquiriu: ver alguém vomitar.

Emma Davies, de 35 anos, sofre de uma fobia severa de ver alguém vomitar, que a faz sofrer de, pelo menos, seis ataques de pânico por dia, o que a obrigou, no passada, a andar muitas vezes de cabeça para baixo.

A condição tomou conta da vida de Emma, tendo ficado com uma depressão tão forte que, ainda hoje, mal consegue sair do quarto.



Tudo começou há cerca de 12 anos, quando a fobia de Emma começou a afetar o trabalho.



"É a ideia de ver, ouvir ou cheirar mal que me afeta", confessou Emma, citada pelo jornal "The Daily Mirror".

"Comecei a ter ataques de pânico no trabalho que me assustavam um pouco e também no autocarro a caminho do trabalho porque me sentia doente", acrescentou.



Emma tentou várias vezes obter a ajuda de que precisava para viver uma vida normal, tendo feito terapia cognitivo-comportamental e outro tipo de tratamentos. Mas sem sucesso.



A mulher continua a viver o mesmo 'pesadelo' que a priva de ver as pessoas que mais gosta.