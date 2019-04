Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher obrigada a desviar-se de machado que tinha lançado

Imagens filmadas num clube Bad Axe mostram Ainsley Oats, de 26 anos, a lançar o machado mas com pouca precisão.

Uma mulher conseguiu fazer de um machado um boomerang e quase foi atingida na cabeça.



Imagens filmadas num clube Bad Axe mostram Ainsley Oats, de 26 anos, a lançar um machado a um alvo com muita força mas pouca precisão.



Falhou de tal forma o lançamento que o machado bate no chão pouco antes do alvo, embate na parede e volta para ela, que se vê forçada a baixar-se para escapar ao projétil.