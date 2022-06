Mulher obrigada a pagar pensão de alimentos a homem que a violou

Crysta Abelseth, de 32 anos, foi condenada a pagar uma pensão de alimentos a um homem que alegadamente a violou em 2005. "Em vez de me trazer para minha casa, levou-me para a dele e violou-me no sofá da sala de estar ", disse Abelseth que acabou por ficar grávida. Nove meses depois nasceu uma menina saudável.

O ataque aconteceu na cidade de Hammond, Indiana, nos EUA, quando John Barnes, na altura com 30 anos, se ofereceu para dar boleia à jovem depois de uma noite entre amigos, de acordo com o The Mirror.

O homem só soube da existência da filha cinco anos depois: "Quando a minha filha tinha cinco anos de idade, ele descobriu-a e assim que a descobriu quis levá-la para longe de mim".

Um teste de ADN comprovou a paternidade e o tribunal acabou por atribuir uma custódia partilhada da criança. A mulher foi ainda obrigada a pagar ao pai da filha a pensão de alimentos e taxas legais. "Ele já me ameaçou várias vezes e diz que tem contacto no sistema judicial e que o melhor é eu ter cuidado, porque ele pode levar a minha filha quando quiser. Eu não acreditei nele até isso acontecer mesmo", afirmou Crysta.