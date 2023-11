Mulher perde voo, corre para pista de descolagem e faz sinal ao piloto para tentar apanhar avião na Austrália

Uma mulher perdeu o voo e decidiu ir para a pista de descolagem tentar apanhar o avião. O incidente ocorreu esta quarta-feira no aeroporto de Camberra, na Austrália.



O intuito da mulher, de acordo com o New York Post, era impedir que o avião a deixasse para trás.





"Uma senhora que tinha perdido o voo pensou que ainda o podia apanhar", disse Simon Hales, testemunha do incidente, que ainda explicou que a mulher passou pela segurança e desceu para a pista para tentar apanhar um avião que seguia para a cidade australiana de Adelaide.Nas imagens divulgadas, a mulher tenta fazer sinal ao piloto para que parasse o avião."As pessoas estavam desorientadas, parecia que não sabiam o que fazer", afirmou Dennis Bilic, a testemunha que filmou o acontecimento.O piloto do avião desligou o motor e a polícia australiana prendeu a mulher. Devido ao incidente, todos os voos sofreram um atraso de 10 minutos.