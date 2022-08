Mulher quase morre durante orgasmo quando posição sexual fez romper a artéria aorta

Centro de Controle e Prevenção de Doenças da América. "A paciente tinha histórico médico de hipertensão e tinha fumado durante 17 anos, afirmando que atualmente fumava entre 6 e 7 cigarros por dia", diz o relatório segundo o New York Post.A doença desta norte-americana, Síndrome da Aórtica Aguda ou SAA, está no espectro de doenças graves com risco de vida, de acordo com o relatório, sendo que os especialistas determinaram que tinha sofrido um hematoma intramural aórtico, que pode causar o rebentamento da artéria.