Mulher queima marido até à morte por se recusar a dar-lhe password do iPhone

Homem terá agredido a mulher antes de ser morto. Caso aconteceu na zona de Lonbok, na Indonésia.

Uma mulher, Ilham Cahyani, de 25 anos, queimou o marido vivo após alegadamente este se recusar a dar-lhe a senha do seu telemóvel iPhone. O caso aconteceu na zona de Lonbok, na Indonésia.



Segundo avança o jornal britânico Daily Mail, o homem consertava o telhado da casa do casal quando a mulher lhe pediu a senha recusada prontamente pelo marido, Dedi Purnama, de 26 anos, tendo sido originada uma discussão.



De acordo com a mesma fonte, o homem bateu na mulher, que de seguida colocou gasolina sobre ele e incendiou-o.



O marido foi internado no Centro de Saúde de Keruak, na Indonésia, onde acabou por morrer dois dias depois, não resistindo aos ferimentos.



A mulher foi detida e está sob custódia policial.