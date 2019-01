Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher reencontra gato três anos após ter dito que este tinha morrido

Dona julgava que o animal tinha sido atropelado em 2016.

Sharon Fox, de 53 anos, e a filha Lauren, de 24, pensaram em 2016 ter perdido o seu companheiro. Correram toda a vila de Brandon no Condado de Durham, no Reino Unido, em busca do seu gato e divulgaram centenas de cartazes nas ruas.



Praticamente perderam a esperança de encontrar Sidney. Mas três anos depois a boa notícia chegou através de um telefonema.



Uma mulher ligou a Sharon a dizer que tinha encontrado Sidney, agora com seis anos.



A dona julgava que o gato tinha sido atropelado em 2016, mas acabou por ser encontrado e voltou finalmente a casa.