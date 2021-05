Mulher remove lábios vaginais e transforma-os em joalharia

O programa Naked Attraction, (do canal britânico Channel 4, mas com transmissão em Portugal na SIC Radical) tem uma premissa insólita. Um concorrente escolhe de entre vários candidatos, apresentados completamente nus, com qual prefere ter um encontro, baseado apenas na atração física. Acontece, que, no último episódio, uma ex-concorrente do programa fez uma revelação inédita: retirou cirurgicamente parte dos lábios vaginais e transformou a pele removida num colar.

No programa deste fim de semana, uma espécie de ‘best of’, a produção foi em busca de ex-concorrentes para ver como o ‘Naked Attraction’ mudou (ou não) a sua vida. Tracy, na sua primeira aparição no concurso, mostrou-se muito complexada com o aspeto da sua vagina. Por ter os lábios vaginais grandes, disse que os seus genitais pareciam "uma sandes de bifana" e que a sua vida sexual piorou após ter sido mãe.

Agora, a mulher revelou que tomou uma atitude para acabar com os complexos. Fez uma labioplastia vaginal e removeu o excesso de pele que a incomodava.

"Fui a um cirurgião para remover os meus lábios vaginais. Mas senti-me numa situação estranha, porque sempre estiveram comigo toda a vida e não me queria despedir deles", explicou a mulher inglesa.

A solução? Fazer joalharia com os lábios vaginais removidos! "Por isso transformei-os num colar", disse feliz Tracy, mostrando o resultado.

"Porque não os imortalizar? Preservei-os em resina transparente e pintei-os com glitter", disse sem pudores.