Mulher revela como evitar o aparecimento de aranhas com menos de dois euros

Aparecerem aranhas pelos cantos das casas não é algo incomum. No entanto, para quem sofre de aracnofobia – medo de aranhas – só o facto de ser possível ver este animal é algo aterrador.

Para evitar que tal aconteça, uma mulher do Reino Unido diz ter encontrado uma solução para impedir que as aranhas entrem nas casas das pessoas. De acordo com o jornal Mirror, numa publicação feita num grupo de Facebook chamado "Extreme Couponing and Bargains UK", Sylvia explica como se pode evitar o aparecimento destes animais gastando menos de duas libras (2,25 euros).

Na mesma publicação, Sylvia revela ter descoberto que as aranhas odeiam o cheiro a menta. Sabendo isto, a mulher resolveu comprar e colocar hortelã dentro de um spray antibacteriano. Pulverizou a casa como o produto, que com as folhas de hortelã adquire o cheiro a menta, a fim de evitar o aparecimento de aranhas e de outros animais, como por exemplo insetos.

De acordo com a mulher, o resultado da ideia foi positivo. Sylvia até revela que enquanto pulverizava o parapeito da janela conseguiu ver "as aranhas a correrem" e a fugirem do cheiro.