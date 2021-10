Mulher sonâmbula cai do quarto andar de prédio e sobrevive

A estudante de psicologia, Lou Mitchell, caiu do apartamento de um amigo em

Aberdeen, na







Escócia, para cima de uma estrutura de metal de onde foi resgatada pelos bombeiros.

Uma mulher de 40 anos caiu da janela do quarto andar de prédio, às 5h da madrugada, durante um episódio de sonambulismo e acabou por sobreviver.

"Eu fui para a cama e a próxima coisa de que me recordo é de estar a gritar em cima desta estrutura metálica. Eu estava com muitas dores e tinha muito sangue na cabeça", disse Lou ao The Sun. "Fiquei apavorada e não conseguia entender como é que aquilo tinha acontecido."

A estudante de psicologia disse que quando era adolescente costumava ser sonâmbula, mas que há muito tempo que isso não acontecia. "A minha mãe disse que eu costumava entrar em divisões da casa diferentes e falar sozinha, mas nada como isto."

"Eu sinto-me uma sortuda por estar bem. Os médicos e enfermeiras disseram que foi um milagre ", desabafa