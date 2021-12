Uma mulher do Michigan, nos Estados Unidos, que sonhou ter ganho cerca de 30 mil euros numa raspadinha com um bilhete rasurado, descobriu que a realidade pode ser mais generosa do que o subconsciente quando ganhou um jackpot de quase 354 mil euros.



A mulher, de 46 anos, disse que usará parte do dinheiro para comprar e o restante irá investir: “É uma sensação ótima. Nunca pensei que realmente pudesse acontecer.”