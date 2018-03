Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher tenta despachar "armadilha mortal"

Este é, provavelmente, o anúncio de venda de carros mais honesto de sempre.

02:30

Uma jovem britânica publicou aquele que poderá ser o anúncio de venda de carro mais honesto de sempre: "Vendo uma armadilha mortal. Todas as semanas gasto 11 euros com problemas elétricos. Está coberto de amolgadelas e é uma verdadeira m...", escreveu Danniella Edwards no anúncio de venda do seu Peugeot 207 com 11 anos.



A jovem pedia pouco mais do que 200 euros pelo carro e, apesar de tanta honestidade, conseguiu mesmo vender o carro.