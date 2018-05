Mulher vende bebé para não contar ao marido que o filho não é dele

Marina Garcia chegou a dizer que a criança tinha morrido durante o parto.

Marina Garcia, de 31 anos, deu à luz um menino a 2 de fevereiro, nos Estados Unidos, e vendeu-o a Leslie e Alex Hernandez, um casal conhecido, por não querer contar ao marido, o sargento Steven Garcia, que o filho não era dele. A mulher chegou mesmo a dizer ao companheiro, que se encontrava em missão na Coreia do Sul, que a criança tinha morrido durante o parto.

Segundo avança o jornal Daily Mail, a verdade foi descoberta por um polícia que mandou parar o casal a quem Marina vendeu a criança por excesso de velocidade e reparou no nervosismo dos dois.

Quando começou a questionar o casal, descobriu que não eram os pais biológicos do menino e Alex Hernandez chegou mesmo a admitir que tinha falsificado a certidão de nascimento do bebé para que eles pudessem viajar com a criança.

Apesar de ainda não terem sido encontradas provas da transação monetária realizada entre a mulher o casal, os parentes de Marina garantem que a mulher vendeu mesmo a criança.

"Eu acreditava mesmo que era o pai da criança, ela sabia disso", disse o sargento Garcia aos detetives.

Mesmo sabendo que não é o pai, o homem pretende avançar com o divórcio e adotar o menino, pois também Garcia foi adotado e garante que se não o tivesse sido, não teria tido todas as oportunidades que teve até agora.

A companheira de Steven declarou-se culpada, chegando mesmo a dizer que não sabe quem é o pai da criança e aguarda julgamento. O bebé foi entregue ao Departamento de Segurança Infantil e atualmente está num orfanato.