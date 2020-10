Mulher viaja 2414 quilómetros para conhecer o seu novo amor e acaba 'pendurada'

O namoro através da Internet está a normalizar-se a passos largos, mas acarreta riscos. E Jasmin talvez não tenha calculado bem o 'percurso' da sua aventura. Embarcou em Fort Wayne, no Indiana, EUA, numa viajem de 2400 quilómetros até ao Texas para conhecer pessoalmente a paixão que tinha conquistado na Internet, mas tudo correu da pior forma.Uma semana depois de começar a conversar com Jamal, um homem com quem falava no iMessage e dono de uma empresa de panificação com apenas 23 anos, decidiu gastar mais de 350 euros nas passagens de avião até ao Texas para estar cara a cara com ele. A verdade é que mal iniciou o voo, Jasmine foi bloqueada por Jamal na aplicação de troca de mensagens, facto que só se viria a aperceber depois de aterrar... 2400 quilómetros depois.Mas o pior estava por vir. Jasmine ficou 'pendurada' no aeroporto e não tinha como voltar para casa pois Jamal lhe tinha prometido pagar a viagem de regresso."Estávamos a conversar todos os dias, sobre tudo, sobre onde estudou. Estávamos a conhecermo-nos sexualmente também", revelou Jasmine à imprensa norte-americana.A sorte de Jasmine acabou por ser uma amiga que lhe cedeu casa e permitiu que ali ficasse durante uns dias até conseguir marcar a viagem de regresso ao Indiana.