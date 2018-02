Mulheres mexicanas casam com árvores

Noivas não excluem o vestido branco e o buquê em cerimónia simbólica.

18:20

As solteiras do México encontraram as suas almas-gémeas na natureza. As mulheres decidiram 'casar' com árvores e afirmam que esta é a melhor decisão que tomaram. A união foi o mais tradicional possível com bolo, buquê, véu e longos vestidos brancos.

A cerimónia tem como objetivo sensibilizar para o problema da desflorestação ilegal que está a acontecer no estado mexicano de Oaxaca e relembrar que as árvores precisam de alguém que as proteja.



O gesto simbólico da população, que não tem muita fortuna monetária, está a comover o mundo inteiro.