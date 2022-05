Multiplica taxa de alcoolémia por sete e quase provoca dois acidentes

Há condutas ao volante que são notícia, só por si, sem que seja necessário haver um acidente rodoviário, como esta que aconteceu nos arredores de Alicante, em Espanha.

As imagens divulgadas pela Guardia Nacional espanhola, filmadas por automobilista, mostram um Renault Mégane a circular na faixa da esquerda, indiferente às buzinadelas do carro que a segue.

Um carro em sentido contrário é obrigado a ir à berma para não chocar e, umas dezenas de metros mais à frente, outro tem de desviar-se para a faixa contrária para não chocar de frente.

O veículo infractor entra depois em sentido contrário numa rotunda para depois se imobilizar do outro lado da estrada.

Segundo a Guarda Civil, a condutora tinha superado em sete vezes a taxa de alcoolémia no sangue permitida no país vizinho, que é igual à do nosso país, embora sem revelar o valor.



Leia a notícia completa e veja o vídeo no Aquela Máquina