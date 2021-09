Um museu dinamarquês quer que um artista devolva cerca de 534 mil coroas suecas(cerca de 52 mil euros) que recebeu em dinheiro para recriar obras de arte com recurso a notas, depois do artista ter criado uma obra com telas em branco intitulada "Take the Money and Run". A reação do museu, até agora, tem sido confusa.