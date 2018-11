Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Deputado do PSD marca votação do IVA com música de tourada e um "Olé"

Luís Campos Ferreira simulou ainda anúncio da entrada de um grupo de forcados.

16:44

Uma música característica das entradas de touros na arena ouviu-se esta quarta-feira no Parlamento após ter sido aprovada a redução do IVA para 6% nas touradas.



A polémica medida foi aprovada ao som de tourada que estava a ser emitido pelo telemóvel do deputado do PSD, Luís Campos Ferreira.



Mas o deputado não se ficou por aí, Luís Campos Ferreira simulou o anúncio da entrada de um grupo de forcados quando se apercebeu que Carlos César, líder parlamentar do PS, estava a tentar perceber quantos na sua bancada apoiavam a proposta.



"Aí está o Grupo de Forcados do Largo do Rato. Vai dar entrada o touro!", disse Campos Ferreira, numa alusão à divisão do PS relativamente ao tema.



A proposta do Executivo apontava para que o IVA reduzido dos espetáculos entrasse em vigor em julho do próximo ano, mas com a concertação entre PSD, CDS-PP e PCP, a medida entra em vigor já a partir de 1 de janeiro.