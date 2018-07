Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nada de pés e mãos atados dentro de um saco

Novo recordista entrou para o Guiness.

03:30

O instrutor de natação, nadador-salvador e aventureiro Yane Petkov, da Bulgária, bateu, aos 64 anos, o recorde mundial de... nadar com as mãos e as pés atados.



Mas não se ficou por aqui: todo o percurso dos 3380 metros foi feito... dentro de um saco!