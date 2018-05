Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Não sabe onde deixou o carro? Confie no homem

Estudo californiano vem acabar com discussões entre casais.

02:30

Acabaram-se os motivos para mais discussões entre casais sobre para que lado estacionaram o carro.



Em caso de dúvida, o melhor será mesmo confiar no instinto do homem.



Segundo um estudo da Universidade da Califórnia, os homens têm um melhor sentido de orientação do que as mulheres.



Para além disso, o estudo conclui que os homens conseguem normalmente chegar ao destino mais rapidamente porque usam um atalho, ao contrário das mulheres.