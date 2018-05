Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Ninja’ vive 5 meses em casa sem ser detetado

Caso insólito ocorreu no Japão.

02:30

Um jovem de 20 anos viveu clandestinamente em casa de uma idosa de 90 anos durante cinco meses... sem ser detetado.



Aproveitando-se do facto de a senhora ser quase surda e raramente subir ao andar superior da moradia, o homem montou ‘acampamento’ no andar superior e entrava e saía da casa furtivamente, como um ninja.



Só foi descoberto quando um filho da idosa a visitou e, ao ouvir um barulho no andar de cima, descobriu o intruso a dormir num sofá.