Noiva cansa-se de esperar pelo dia do casamento e processa namorado

O casamento é um momento de sonho para muitas mulheres. Mas, por vezes, nem toda a gente é capaz de esperar pelo grande dia.Foi o caso de Gertrude Ngoma, de 26 anos, residente em Ndola, na Zâmbia, que processou o namorado por este nunca mais se casar, mesmo depois de se ter comprometido, numa relação com já oito anos.Segundo o jornal Daily Mail, o noivo, Herbert Salaliki, de 28 anos, e pai do filho da jovem, foi apanhado a trocar mensagens com outra mulher, o que aumentou os níveis de desconfiança de Gertrude, que se cansou de esperar pelo casamento."Ele nunca foi sério, por isso levei-o a tribunal porque mereço saber o caminho a seguir no nosso futuro', afirmou a jovem ao tribunal, segundo a agência de notícias Mwebantu.Salaliki defendeu-se ao afirmar que pretende casar com Ngoma, revelando que não tinha uma situação financeira estável para realizar a festa, apesar de já ter pago o dote do casamento, uma espécie de "taxa de agradecimento" à família da noiva em um sinal de que cuidará da jovem.O noivo culpou também a jovem por esta não lhe dar a atenção que ele achava que merecia.A juíza Evelyn Nalwize, que tratou do caso no Tribunal Local de Kabushi, aconselhou Gertrude a abrir um processo por quebra de contrato de casamento. A magistrada aconselhou o casal a ultrapassar as suas divergências.