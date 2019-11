Noiva em cadeira de rodas surpreende noivo e anda pelo próprio pé até ao altar

Uma mulher de nacionalidade britânica que estava numa cadeira de rodas nos últimos sete anos surpreendeu o noivo no dia do casamento ao levantar-se e andar pelo próprio pé até ao altar, em West Yorkshire, Inglaterra.Segundo avança a Fox News, Emma Kitson, de 35 anos, alistou-se na Artilharia Real com 18 anos e em 2003 foi destacada em missão para o Iraque.No entanto, aos 21 anos, teve de deixar o exército uma vez que carregava projéteis com mais de 45 quilos às costas, provocando-lhe muitos danos na coluna.Mais tarde, foi submetida a uma intervenção cirúrgica, mas a recuperação correu mal e acabou por ter de utilizar uma cadeira de rodas para se movimentar.Mas um dia antes do casamento mostrou-se determinada a andar até ao altar e, com a ajuda do pai e do filho, Emma conseguiu andar pelo próprio pé até ao futuro marido.