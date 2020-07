Uma noiva foi humilhada na Internet - no site Reddit - depois de ter sido fotografada a limpar o carro do marido com o vestido de casamento.O casal decidiu ser fotografado de uma forma muito pouco convencional e as críticas multiplicam-se na Internet. A mulher - vestida de noiva - aparece ajoelhada a limpar a jante do carro do marido com o vestido.Entre comentários sobre a falta de amor próprio e a humilhação presente na foto, há quem fale ainda do sexismo presente na imagem.