Noivo divorcia-se 15 minutos depois de casar

Boda de curta duração no Dubai.

Um homem divorciou-se ao fim de apenas 15 minutos de casamento no Dubai. O noivo tinha acordado com o futuro sogro pagar um dote de 23 mil euros, metade do qual seria entregue na assinatura do contrato nupcial e o restante a seguir à boda.



O problema é que, mal disse o "sim", o sogro começou a exigir-lhe o dinheiro. O noivo ainda pediu para esperar porque tinha o dinheiro no carro, porém o sogro insistiu e o homem, sentindo-se insultado, divorciou-se.