Noivos casam-se no hospital um minuto antes de nascer o primeiro filho

Um casal teve o seu primeiro filho um minuto depois de ter casado no mesmo hospital em Nova Jérsia, nos Estados Unidos.Segundo avança a imprensa internacional, Michael Gallardo e Marie Margaritondo haviam planeado casar-se antes de serem pais pela primeira vez. A diferença entre esses dois acontecimentos era de três semanas, mas o inesperado aconteceu."Foram todos incríveis. As enfermeiras dividiram-se: uma foi comprar flores para o bouquet, outra tentou obter um certificado online [necessário] e as restantes monitorizavam os sinais vitais da mãe e do bebé", explicou o casal.O que é certo é que o bebé nasceu com os pais já oficialmente casados.