Noivos cobram fatia de bolo ‘extra’ que convidado comeu no casamento

Um homem revelou ter ficado em choque quando, depois de ir a um casamento, os noivos lhe cobraram uma fatia extra de bolo que tinha comido no copo de água. O convidado explicou na Internet que foi ‘tramado’ pelas câmaras de videovigilância da boda.

Segundo explicou o inglês nas redes sociais, os noivos pediram, no casamento, que cada convidado ajudasse a pagar o bolo do casamento. Cada um teria que dar 4,5 euros aos noivos com esse objectivo. Acontece que o convidado em causa, mais guloso, foi comer mais uma fatia de bolo. Acabou filmado nesse momento.

Alguns dias depois recebeu uma mensagem do casal: "Olá! Estávamos só a ver as imagens o casamento e de videovigilância do local e reparámos que tu comeste duas fatias de bolo. Nos explicámos que cada convidado pagava 4,5 euros pelo bolo, mas era só por uma fatia. Como só pagaste uma fatia, será que podias enviar-nos os 4,5 euros que nos estás a dever? Obrigado".

As imagens da mensagem foram publicadas na plataforma Reddit, onde depressa se tornaram virais. "Se não tens dinheiro para oferecer um simples bolo aos convidados, não tenhas bolo no casamento sequer", lê-se num dos comentários, a maioria a criticar os noivos.