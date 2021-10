As inundações que nos últimos dias atingiram o sul da Índia não foram obstáculo para um jovem casal apaixonado e com o casamento marcado.



Impedidos de seguirem de carro para o templo onde ia decorrer a cerimónia porque as ruas estavam alagadas, saltaram para uma panela gigante e foram rebocados até ao local com a ajuda de alguns convidados.