Uma norte-americana, cujo nome não foi revelado, ganhou um jackpot sem jogar no euromilhões. Conta que comprou um sofá em segunda mão, por somente 25 dólares (cerca de 23 euros) e um dia, quando o telemóvel ficou preso entre as almofadas do assento, meteu a mão para ir buscá-lo e descobriu... um relógio.



E não um relógio qualquer: trata-se de um Rolex Daytona 6241 Paul Newman vintage, avaliado em 250 mil dólares (quase 228 mil euros).