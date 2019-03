Novo desafio da Internet consiste em atirar fatia de queijo à cara dos filhos

"Cheese Challenge" está a virar 'moda' nas redes sociais.

A Internet tem um novo desafio viral que está a dividir as opiniões dos internautas. Muitos são os pais que já aderiram ao "Cheese Challenge" ("Desafio do Queijo" em português) e aquilo que começou por ser uma brincadeira acabou por virar 'moda'.



Tudo começou com uma partilha de um vídeo por um utilizador da rede social Twitter. Segundo o jornal Mirror, o homem divulgou um vídeo de uma pessoa a atirar uma fatia de queijo em direção à cara do filho. Rapidamente, a febre pegou e o "desafio" ganhou asas no mundo da Internet.



Milhares de utilizadores das redes sociais já partilharam vários vídeos a atirar uma fatia de queijo com o objetivo desta ficar colada à cara dos filhos. Até quem não tem filhos já aderiu ao desafio e utiliza os seus fiéis amigos de quatro patas.

Nos vídeos é possível observar crianças a chorar e outras a rir. Há até aquelas que decidem comer a fatia do queijo. As opiniões já se dividem e há quem esteja chocado com o desafio. Muitos afirmam que tudo não passa de um "desperdício" alimentar, mas também existe quem se mostre entusiasmado e se divirta com o "Cheese Challenge".





Here is one of my baby really not enjoying this new cheese challenge thing. I regret ever deciding to be a part of it. pic.twitter.com/ZDGSOAIv0Q — Austin R Wallace (@OneRowdyGent) March 3, 2019





The new Cheese slice challenge, works well with kids and OAP's pic.twitter.com/psIvMwz6Wt — Spex (@spexyone) March 3, 2019

Dudley wanted to work on the Cheese Challenge #cheesechallenge pic.twitter.com/Qxs1putTZF — Dave Weber (@daveweber1) March 2, 2019