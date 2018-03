Nudistas em ‘guerra’ com carteiros

Mulher recusa entregar o correio em interior de resort e atira a correspondência por cima da vedação.

14:44

Os habitantes de uma estância turística nudista na Flórida, Estados Unidos, acusam uma profissional do serviço de correios americano de descriminação. A mulher recusa entrar no resort e entregar a correspondência com medo de se cruzar com morador nu.

Segundo os moradores, a carteira atira a correspondência para o interior do centro de férias ou coloca à entrada.

Ruskin é um dos revoltados com a "atitude pudica" da carteira e contou ao Daily Mail que paga pelo serviço e, por isso, exige que este seja feito de forma competente. O homem recebe medicação através do serviço de correios e por várias vezes falhou o tratamento.



A verdade é que segundo a lei americana, a profissional apenas é obrigada a deixar as cartas "num sítio acessível a todos os moradores" e a mulher afirma que não está a ser irresponsável, só "não quer ver os corpos nus a passear".