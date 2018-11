Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estas três mulheres não lavam os dentes há dez anos

Mulheres garantem que têm uma dentadura perfeita e que não sofrem de mau hálito.

18:25

Estas três mulheres garantem que o segredo para ter um 'sorriso perfeito' é fazer precisamente o contrário daquilo que os médicos recomendam: não lavar os dentes.



Alice, Kira e Gemma não escovam os dentes há dez anos e garantem que ao evitarem as pastas dentífricas estão a contribuir para um melhor estado de saúde.



Alice Kid, de 23 anos, trabalha como professora assistente de necessidades especiais e mora com o companheiro e o filho de 18 meses de idade.



"Nunca lavo os dentes. Eu sei que admitir isto é horrível e que na nossa sociedade não é bem aceite. A verdade é que quando eu olho para o espelho os meus dentes estão perfeitos", explicou a jovem ao jornal The Sun.



"Há 10 anos que não tenho cáries nem tenho de fazer extrações. Curiosamente só me aconteciam tais coisas quando eu escoavava os dentes", esclarece.



Quando questionada sobre o hálito provocado pela falta de higiene oral, a jovem diz que não sofre desse mal. "O meu namorado nunca se queixou...a única coisa que eu faço regularmente é mastigar pastilhas e ter cuidado com a minha alimentação. Não bebo, não fumo e não como doces. Vou ao dentista uma vez por ano e ele nem sequer percebe que eu não escovo os meus dentes", adianta.



Já Gemma, de 33 anos, tem um testemunho um pouco diferente. "Os meus dentes da frente estão fantásticos mas quando abro a boca os molares contam uma história diferente. Tenho dois dentes podres e um que se partiu ao meio. Não vou ao dentista desde 2013", explica a mãe de cinco crianças.



A mulher garante não ter mau hálito, apesar de beber um copo de vinho de vez em quando. "Tenho muito receio das substânicias que compõem os produtos dentários, é uma indústria muito perigosa", disse.



Com apenas 19 anos, Kira Hill segue os passos das duas mulheres acima mencionados e garante que os seus dentes estão "óptimos e recomendam-se".