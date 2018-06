Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Obituário bizarro para mãe que abandonou filhos

Gina e Jay escreveram no jornal que "o mundo vai ficar melhor" sem a progenitora.

02:30

Nos obituários, a família costuma expressar saudades e recordar as virtudes do falecido.



Mas este, publicado num jornal americano, é diferente: os filhos Gina e Jay acham que o "Mundo vai ficar melhor" sem a mãe, que os abandonou depois de ter engravidado do cunhado.