Oito cães acabaram com uma praga de ratos que tinha invadido uma exploração agrícola no Reino Unido, exterminando mais de 700 roedores em apenas... sete horas.Os cães, de raça Norfolk Terrier, caçam os ratos incessantemente."Está no próprio ADN dos cães" afirmou o promotor da iniciativa, que acredita que esta é uma maneira mais "humana" de acabar com estas pragas, pois trata-se de uma morte "em segundos", contrariamente à morte por veneno que pode demorar até 48 horas.