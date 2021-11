Oito camelos e um lama avistados a passear nas ruas de Madrid

Os animais, que escaparam de um circo, percorreram sozinhos o bairro Carabanchel, até que os agentes da

"Vários camelos e um lama escaparam de um circo em Madrid esta noite", pode ler-se numa publicação do Twitter. "A polícia encontrou-os e tratou deles para os poder devolver sãos e salvos", acrescenta.





Quiros, que está a preparar os espetáculos que vão decorrer entre 12 a 23 de novembro.

Um dos responsáveis do circo, Mati Munoz, mostrou-se aliviado por recuperar os camelos e o lama em segurança. "Graças a Deus que nada aconteceu", revelou à AFP. Contou ainda que o circo já tinha dado conta do desaparecimento dos animais, que fugiram por uma vedação elétrica que foi cortada. O circo acredita que a fuga foi provocada por grupos de defesa dos direitos dos animais.

