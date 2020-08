Orcas assustam pescadores ao passarem rente a barco

Pescadores que estavam na faina do atum cruzaram-se com um grupo de orcas em alto mar junto à ilha de San Clemente, no sul da Califórnia.

A tripulação foi surpreendida pela aproximação dos cetáceos à embarcação, ao ponto de uma das orcas quase rasá-la acompanhada pela cria branca, quase como se fosse um espetro.

Um dos tripulantes gravou em vídeo toda a situação e as emoções são bem fortes ao ver as orcas tão próximas.Corr