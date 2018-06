Padrasto espanca até à morte menino de dez anos que assumiu ser gay

Anthony Avalos, de 10 anos, apresentava graves ferimentos na cabeça e acabou por morrer.

Kareem Leiva, de 32 anos e residente em Los Angeles, nos Estados Unidos, espancou brutalmente o seu enteado Anthony Avalos, de 10 anos, depois da criança dizer que gostava de outros rapazes. O menino apresentava diversos ferimentos graves na cabeça e acabou por morrer a 13 de julho, um dia depois do ataque, assim que foi retirado do suporte de vida.

Segundo avança o jornal Daily Mail, a mãe da vítima e namorada do agressor, Heather Barron, chegou a ligar para o serviço de emergência alegando que o filho tinha sofrido uma queda, mas quando as autoridades chegaram ao local a criança já tinha perdido os sentidos.

Kareem acabou por ser detido uma semana após a morte de Anthony no final de um interrogatório feito pela polícia de Los Angeles, que revelou aos media norte-americanos que o menino chegou a denunciar alguns dos abusos físicos que sofreu por parte do padrasto e da progenitora.

Leiva já tinha sido condenado em 2010 por violência doméstica mas, ainda assim, os serviços sociais não consideraram o homem uma ameaça ao bem-estar da criança. As autoridades norte-americanas acreditam que a causa do crime terá sido a orientação sexual do menino.

A mãe da criança também foi interrogada pela polícia mas, apesar do historial de denúncias realizadas pela criança, não foi acusada de nenhum crime.