Página de Facebook mostra mulheres seminuas a voltar para casa após noite de festa

Caso polémica acontece em Magaluf, Palma de Maiorca. Situação está a chocar internautas.

11:08

Uma página de facebook espanhola está no cerne de uma polémica por publicar vídeos de mulheres a ser abordadas por homens ao tentarem voltar para casa depois de uma longa noite de festa num resort em Magaluf, em Maiorca, Espanha. A página humilha as mulheres enquanto estas estão visivelmente alcoolizadas, intitulando o percurso feito por elas de "o passeio da vergonha". Muitas das mulheres são filmadas em roupa interior e seminuas.



A página faz uso dessas imagens divulgando-as online sem a autorização das mulheres filmadas. As mulheres são abordadas ao descer uma das ruas da cidade quando ainda vestem as roupas da noite anterior, ou já seminuas, ao tentar voltar para casa no fim da festa.



Nas imagens as mulheres surgem claramente envergonhadas e incomodadas, algumas a esconder a cara para não serem filmadas. Os homens que gravam os vídeos metem conversa com as jovens e fazem-lhes perguntas para publicarem os vídeos desses momentos na sua página de Facebook.