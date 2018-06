Homem subiu ao palco para apoiar filha de dois anos.

01:30

O medo do palco traiu uma menina de dois anos no ensaio para a estreia de um bailado, nas Bermudas. Mas não foi essa a notícia do dia.Quem brilhou foi o pai. Vendo Bella em lágrimas, Marc Daniels saltou para o palco com uma filha bebé nos braços, deu a mão à outra filha e fez passos de ballet.Comentando a fama que o gesto lhe trouxe , Marc brincou: "Se calhar nunca é tarde para ser bailarina".